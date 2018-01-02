В Элисте в эти минуты проходит научно- практическая конференция «Состояние и перспективы инклюзивного образования в Республике Калмыкия». В ней принимают участие также ректоры Высших учебных заведений – КалмГУ Бадма Салаев и Московского государственного гуманитарно-экономического университета Вагиф Байрамов. Связано это с тем, что практически эти ВУЗы являются важными методическими центрами в организации учебного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на всех уровнях образования. Актуальные в этой области проблемы будут обсуждаться в ходе пленарных заседаний. В Элисте в эти минуты проходит научно- практическая конференция «Состояние и перспективы инклюзивного образования в Республике Калмыкия». В ней принимают участие также ректоры Высших учебных заведений – КалмГУ Бадма Салаев и Московского государственного гуманитарно-экономического университета Вагиф Байрамов. Связано это с тем, что практически эти ВУЗы являются важными методическими центрами в организации учебного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на всех уровнях образования. Актуальные в этой области проблемы будут обсуждаться в ходе пленарных заседаний.



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