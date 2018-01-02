Азбука здоровья. Радио Калмыкии запускает новую интерактивную программу. Радиослушателей ждут беседы о здоровом образе жизни, практические советы о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо» в отношении нашего организма, способы лечения и профилактики различных заболеваний. Профессиональные консультации, а также секреты долголетия и красоты нам раскроют наши эксперты – высококвалифицированные врачи. «Азбука здоровья» - это программа для тех, кто хочет быть здоровым. Она будет в прямом эфире на канале Радио России - Калмыкия, а также транслироваться в видеорежиме в сети интернет. Радиослушатели могут задавать интересующие их вопросы по телефону в студии 4-11-26. Первый выпуск программы «Азбука здоровья» слушайте и смотрите в среду, 30 января, в среду в 13 часов 14 минут. Азбука здоровья. Радио Калмыкии запускает новую интерактивную программу. Радиослушателей ждут беседы о здоровом образе жизни, практические советы о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо» в отношении нашего организма, способы лечения и профилактики различных заболеваний. Профессиональные консультации, а также секреты долголетия и красоты нам раскроют наши эксперты – высококвалифицированные врачи. «Азбука здоровья» - это программа для тех, кто хочет быть здоровым. Она будет в прямом эфире на канале Радио России - Калмыкия, а также транслироваться в видеорежиме в сети интернет. Радиослушатели могут задавать интересующие их вопросы по телефону в студии 4-11-26. Первый выпуск программы «Азбука здоровья» слушайте и смотрите в среду, 30 января, в среду в 13 часов 14 минут.



Смотреть полный выпуск новостей



