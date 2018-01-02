Заболеваемость ОРВИ ниже эпидемического порога: по региону – на 87%, в Элисте - на 84. Также по данным Управления Роспотребнадзора зарегистрирован один случай заболевания гриппом, вызванный штаммом типа В. Специалисты обращают внимание на недопустимость самолечения. Заболеваемость ОРВИ ниже эпидемического порога: по региону – на 87%, в Элисте - на 84. Также по данным Управления Роспотребнадзора зарегистрирован один случай заболевания гриппом, вызванный штаммом типа В. Специалисты обращают внимание на недопустимость самолечения.



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