Стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике

В эти минуты в Калмыцкой этнокультурной гимназии имени Зая Пандиты проходит региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике. Ее участники – ученики 8-11 классов общеобразовательных школ республики. Там же учащиеся до восьмого класса проверят свои силы в 10-ой международной математической олимпиаде Эйлера. Всего в Элисту в этот день съехалось более трехсот ребят из всех районов Калмыкии. Как отметил, министр образования и науки региона Николай Манцаев, ежегодно результаты наших ребят- участников Всероссийской олимпиады по этой точной науке становится все выше. В эти минуты в Калмыцкой этнокультурной гимназии имени Зая Пандиты проходит региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике. Ее участники – ученики 8-11 классов общеобразовательных школ республики. Там же учащиеся до восьмого класса проверят свои силы в 10-ой международной математической олимпиаде Эйлера. Всего в Элисту в этот день съехалось более трехсот ребят из всех районов Калмыкии. Как отметил, министр образования и науки региона Николай Манцаев, ежегодно результаты наших ребят- участников Всероссийской олимпиады по этой точной науке становится все выше.



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