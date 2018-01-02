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Сегодня, 11:49

В Элисте проходит ключевая встреча «Калмыкия: Туризм 2018»


В Элисте проходит ключевая встреча «Калмыкия: Туризм 2018»В эти минуты в Элисте проходит ключевая встреча «Калмыкия: Туризм 2018». В ней принимают участие ведущие специалисты России в области гастрономического и событийного туризма, разработке новых стандартов сервиса, оптимизации производства, формирования новых продуктовых линеек, взаимодействия с поставщиками, управления персоналом и многие другие. На неё приглашены рестораторы, владельцы сувенирных магазинов, ателье, хэндмэйд мастера, фудстритеры, гиды, представители гостиничного бизнеса, перевозчики, фотографы, художники, а также все кто еще не определился, но хотел бы заняться этим бизнесом. Там сейчас находится моя коллега Ольга Эняева. Ей слово. Ольга, добрый день. Как разворачиваются события на сегодняшней встрече и что там происхолит?

Это была наш корреспондент Ольга Эняева, которая находится на мероприятии в Сити-Чесс, где сейчас развернулась настоящая бизнес – школа для предпринимателей Калмыкии в области туризма.



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