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Сегодня, 11:47

Интернет приходит в самые отдалённые населённые пункты республики


Интернет приходит в самые отдалённые населённые пункты республикиИнтернет сегодня – неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. А на днях он прописался в домах жителей одного из самых отдалённых населённых пунктов Калмыкии – посёлке Тугтун.

Депутат Госдумы Марина Мукабенова и руководитель калмыцкого филиала Ростелеком Арслан Корняков приехали в Тугтун, чтобы убедиться, что жители одного из отдаленных поселков Калмыкии получили возможность пользоваться услугами Интернет - связи. Эльзат Менкенова любезно приглашает гостей в свой дом, так как именно она инициировала обращение от имени жителей к депутату.

И ответ не заставил себя долго ждать. По словам Марины Мукабеновой, работа с письмами избирателей – важная часть ее депутатской деятельности, а потому ни одно обращение не оставляет без внимания. И на этот её запрос в калмыцкое отделение Ростелекома руководство отреагировало оперативно.

И уже в декабре появился первый список абонентов, в котором значились фамилии 30 домовладельцев поселка Тугтун.

По словам Марины Мукабеновой, руководство региона заинтересовано в этом сотрудничестве. С каждым годом «оптика» распространяется все дальше и дальше по районам, позволяя жителям малых поселений иметь равный доступ к высоким технологиям. И это не только возможность пользования всемирной паутиной и просмотр программ цифрового телевидения, но и много других преимуществ.



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