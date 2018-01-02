В России вырастут выплаты льготникам

С завтрашнего дня вырастет самая массовая соцвыплата в России.

В региональном Отделении Пенисонного фонда пояснили, что на 2,5 % проиндексируют размеры ежемесячных денежных выплат участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, «чернобыльцам», «семипалатинцам», инвалидам и другим категориям федеральных льготников. Стоимость набора социальных услуг составит одну тысячу 75 рублей 19 копеек в месяц. Сюда войдут обеспечение необходимыми медикаментами, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном и междугородном транспорте к месту лечения и обратно. На сегодняшний день в органах ПФР республики зарегистрировано 29 тысяч 698 получателей ежемесячной денежной выплаты и набора социальных услуг. А в регионе проведена большая работа в сфере доступности объектов образования, здравоохранения и культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья. В минувшем году трудоустроены 246 инвалидов, 23 – получили дополнительное образование. Созданы условия для инклюзивного образования. В семи дошкольных учреждениях работают группы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха. На заседании Совета по делам инвалидов при Главе Калмыкии было заявлено, что работа в этом направлении будет продолжена. С завтрашнего дня вырастет самая массовая соцвыплата в России.В региональном Отделении Пенисонного фонда пояснили, что на 2,5 % проиндексируют размеры ежемесячных денежных выплат участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, «чернобыльцам», «семипалатинцам», инвалидам и другим категориям федеральных льготников. Стоимость набора социальных услуг составит одну тысячу 75 рублей 19 копеек в месяц. Сюда войдут обеспечение необходимыми медикаментами, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном и междугородном транспорте к месту лечения и обратно. На сегодняшний день в органах ПФР республики зарегистрировано 29 тысяч 698 получателей ежемесячной денежной выплаты и набора социальных услуг. А в регионе проведена большая работа в сфере доступности объектов образования, здравоохранения и культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья. В минувшем году трудоустроены 246 инвалидов, 23 – получили дополнительное образование. Созданы условия для инклюзивного образования. В семи дошкольных учреждениях работают группы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха. На заседании Совета по делам инвалидов при Главе Калмыкии было заявлено, что работа в этом направлении будет продолжена.



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