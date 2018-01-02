ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 21:00

Депутат Госдумы Марина Мукабенова провела прием граждан


Депутат Госдумы Марина Мукабенова провела прием гражданВопросы, с которыми сегодня обратились жители республики к депутату Государственной Думы Марине Мукабеновой, были самые разные. Есть среди них такие обращения, которые требуют незамедлительного решения. Это касается животноводов федерального унитарного предприятия опытно—производственного хозяйства Калмыцкого научно-исследовательского института сельского хозяйства, которое находится на территории Целинного района.

Животноводы предприятия на встрече с Мариной Мукабеновой подняли многолетнюю проблему взаимоотношения с конкурсными управляющими, которые постоянно меняются. Разобраться в спорной ситуации, в которой, как они говорят, оказались не по своей вине, они попросили депутата. В настоящее время с них требуют завышенную арендную плату за животноводческие помещения.

Спорная ситуация длится с 2013 года. Три года назад им отключили электроэнергию. Обращения в различные инстанции, говорят они, не дали результата. Такие разъяснительные приемы, по словам жителей республики, дают возможность многие вопросы хотя бы сдвинуть с мертвой точки. Для разрешения ситуации Марина Мукабенова связалась по телефону с главой администрации Целинного РМО Евгением Мамутовым, с которым на следующий день запланирована встреча животноводов. Депутат обещала максимальное содействие в разрешении спорного вопроса в рамках закона.

А вот Калмыцкому отделению общероссийской Общественной организации молодых инвалидов «Новые возможности» необходимо помещение. Суть проблемы депутату изложила её председатель Инна Амнинова.

На прием пришли те, кто нуждается в правовой помощи. Для решения озвученных проблем нужно время. А такие встречи дают возможность многим получить консультации, и вселяют уверенность в то, что их проблемы, взятые под личный контроль депутатов, будут решены.



Другие новости по теме:

  • Депутат Госдумы Марина Мукабенова провела прием граждан
  • Марина Мукабенова провела прием граждан
  • Депутат государственной думы Батор Адучиев провел личный прием граждан
  • Марина Мукабенова провела личный прием граждан
  • Депутат Госдумы Марина Мукабенова провела прием граждан
  • Марина Мукабенова провела прием граждан
  • Марина Мукабенова провела прием граждан
  • Депутат Государственной Думы Марина Мукабенова встретилась с инвалидами
  • Депутат Государственной Думы Марина Мукабенова провела встречу в Элистинском лицее
  • Депутат Госдумы Марина Мукабенова провела личный прием граждан

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Январь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34