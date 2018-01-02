Депутат Госдумы Марина Мукабенова провела прием граждан

Вопросы, с которыми сегодня обратились жители республики к депутату Государственной Думы Марине Мукабеновой, были самые разные. Есть среди них такие обращения, которые требуют незамедлительного решения. Это касается животноводов федерального унитарного предприятия опытно—производственного хозяйства Калмыцкого научно-исследовательского института сельского хозяйства, которое находится на территории Целинного района.



Животноводы предприятия на встрече с Мариной Мукабеновой подняли многолетнюю проблему взаимоотношения с конкурсными управляющими, которые постоянно меняются. Разобраться в спорной ситуации, в которой, как они говорят, оказались не по своей вине, они попросили депутата. В настоящее время с них требуют завышенную арендную плату за животноводческие помещения.



Спорная ситуация длится с 2013 года. Три года назад им отключили электроэнергию. Обращения в различные инстанции, говорят они, не дали результата. Такие разъяснительные приемы, по словам жителей республики, дают возможность многие вопросы хотя бы сдвинуть с мертвой точки. Для разрешения ситуации Марина Мукабенова связалась по телефону с главой администрации Целинного РМО Евгением Мамутовым, с которым на следующий день запланирована встреча животноводов. Депутат обещала максимальное содействие в разрешении спорного вопроса в рамках закона.



А вот Калмыцкому отделению общероссийской Общественной организации молодых инвалидов «Новые возможности» необходимо помещение. Суть проблемы депутату изложила её председатель Инна Амнинова.



На прием пришли те, кто нуждается в правовой помощи. Для решения озвученных проблем нужно время. А такие встречи дают возможность многим получить консультации, и вселяют уверенность в то, что их проблемы, взятые под личный контроль депутатов, будут решены. Вопросы, с которыми сегодня обратились жители республики к депутату Государственной Думы Марине Мукабеновой, были самые разные. Есть среди них такие обращения, которые требуют незамедлительного решения. Это касается животноводов федерального унитарного предприятия опытно—производственного хозяйства Калмыцкого научно-исследовательского института сельского хозяйства, которое находится на территории Целинного района.Животноводы предприятия на встрече с Мариной Мукабеновой подняли многолетнюю проблему взаимоотношения с конкурсными управляющими, которые постоянно меняются. Разобраться в спорной ситуации, в которой, как они говорят, оказались не по своей вине, они попросили депутата. В настоящее время с них требуют завышенную арендную плату за животноводческие помещения.Спорная ситуация длится с 2013 года. Три года назад им отключили электроэнергию. Обращения в различные инстанции, говорят они, не дали результата. Такие разъяснительные приемы, по словам жителей республики, дают возможность многие вопросы хотя бы сдвинуть с мертвой точки. Для разрешения ситуации Марина Мукабенова связалась по телефону с главой администрации Целинного РМО Евгением Мамутовым, с которым на следующий день запланирована встреча животноводов. Депутат обещала максимальное содействие в разрешении спорного вопроса в рамках закона.А вот Калмыцкому отделению общероссийской Общественной организации молодых инвалидов «Новые возможности» необходимо помещение. Суть проблемы депутату изложила её председатель Инна Амнинова.На прием пришли те, кто нуждается в правовой помощи. Для решения озвученных проблем нужно время. А такие встречи дают возможность многим получить консультации, и вселяют уверенность в то, что их проблемы, взятые под личный контроль депутатов, будут решены.



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