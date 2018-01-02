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Вчера, 19:25

Единый центр обслуживания населения по вопросам газоснабжения открыт в Элисте


Единый центр обслуживания населения по вопросам газоснабжения открыт в ЭлистеТеперь присоединиться к числу потребителей «голубого» топлива можно в кратчайшие сроки. Это стало возможным благодаря появлению в Элисте единого центра обслуживания населения, куда можно обратиться по всем вопросам газоснабжения. Абоненты оперативно и качественно смогут получать весь спектр услуг по принципу «единого окна». Как в регионе модернизируют инфраструктуру реализации газа и повышают клиентоориентированность, узнала наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

Для первого клиента - Петра Чурюмова - открытие единого центра оказания услуг по газоснабжению - значимое событие. Раньше, надо было ходить по кабинетам, обращаться к разным специалистам, которые порой работали по разному графику. Все это отнимало много времени и создавало массу неудобств. «Теперь все вопросы можно решить в одном месте».

Право официально открыть единый центр, было дано Главе кабинета министров Игорю Зотову и исполнительному директору «Газпром газораспределение Элиста» Максиму Романову.

Аналогичные центры компания открывает во всех субъектах.

Центр оборудован комфортабельной зоной ожидания и терминалом электронной очереди. Здесь в одном окне клиент получит полный комплекс услуг от подачи заявления на техническое условие и пуска объекта до текущих вопросов потребления газа.

Здесь – в центре обслуживания - абонентам оказывают более 45 видов услуг, и предлагается всё необходимое для проведения работ и эксплуатации оборудования.



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