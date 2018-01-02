ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:27

В Элисте проходит республиканский съезд журналистов


В Элисте проходит республиканский съезд журналистовВ эти минуты журналисты степной республики собрались на свой съезд в Элисте. В повестку дня вынесено несколько вопросов, в их числе – избрание председателя Союза журналистов Калмыкии, а также утверждение новой редакции устава организации. Как известно, в конце прошлого года Союз журналистов России принял обновил устав. Теперь предстоит привести в соответствие свои уставные документы и региональным отделениям. Сегодня в Союзе журналистов Калмыкии зарегистрировано около 80 человек. Напомню, в сентябре 2017 года Элиста стала местом проведения первого Международного форума журналистов «Национальная пресса сегодня». В его работе приняли участие представители СМИ всего Юга страны. ГТРК «Калмыкия» стала победителем номинации «Телевидение». А итогом обсуждения самых разных наиболее актуальных проблем стала резолюция. Она легла в основу пакета предложений от Союза журналистов Калмыкии, в том числе и относительно развития национальной печати. Они направлены председателю Союза журналистов России, в Госдуму РФ, в Совет Федераций России и другие ведомства. Кроме того, прошлом году впервые за несколько лет в республике был проведен конкурс «Золотое перо Калмыкии», который планируется и в текущем 2018-ом.



Другие новости по теме:

  • Алексей Орлов поздравил калмыцких журналистов с Днем Российской печати
  • Подведены итоги конкурса "Золотое перо 2017"
  • 15 ноября – республика отметит День калмыцкой печати
  • В Элисте прошел 1-й Международный форум журналистов
  • Алексей Орлов встретился с Председателем Союза журналистов России
  • Международный форум журналистов начал свою работу
  • Завтра в Элисте откроется первый международный форум журналистов
  • В Москве состоится внеочередной съезд союза журналистов
  • В «Единой России» отметили калмыцких журналистов - призеров конкурса
  • Сегодня исполняется 90 лет члену Союза журналистов Калмыкии Манджи Эрдни-Гаряеву

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Январь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34