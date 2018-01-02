В Элисте проходит республиканский съезд журналистов

В эти минуты журналисты степной республики собрались на свой съезд в Элисте. В повестку дня вынесено несколько вопросов, в их числе – избрание председателя Союза журналистов Калмыкии, а также утверждение новой редакции устава организации. Как известно, в конце прошлого года Союз журналистов России принял обновил устав. Теперь предстоит привести в соответствие свои уставные документы и региональным отделениям. Сегодня в Союзе журналистов Калмыкии зарегистрировано около 80 человек. Напомню, в сентябре 2017 года Элиста стала местом проведения первого Международного форума журналистов «Национальная пресса сегодня». В его работе приняли участие представители СМИ всего Юга страны. ГТРК «Калмыкия» стала победителем номинации «Телевидение». А итогом обсуждения самых разных наиболее актуальных проблем стала резолюция. Она легла в основу пакета предложений от Союза журналистов Калмыкии, в том числе и относительно развития национальной печати. Они направлены председателю Союза журналистов России, в Госдуму РФ, в Совет Федераций России и другие ведомства. Кроме того, прошлом году впервые за несколько лет в республике был проведен конкурс «Золотое перо Калмыкии», который планируется и в текущем 2018-ом. В эти минуты журналисты степной республики собрались на свой съезд в Элисте. В повестку дня вынесено несколько вопросов, в их числе – избрание председателя Союза журналистов Калмыкии, а также утверждение новой редакции устава организации. Как известно, в конце прошлого года Союз журналистов России принял обновил устав. Теперь предстоит привести в соответствие свои уставные документы и региональным отделениям. Сегодня в Союзе журналистов Калмыкии зарегистрировано около 80 человек. Напомню, в сентябре 2017 года Элиста стала местом проведения первого Международного форума журналистов «Национальная пресса сегодня». В его работе приняли участие представители СМИ всего Юга страны. ГТРК «Калмыкия» стала победителем номинации «Телевидение». А итогом обсуждения самых разных наиболее актуальных проблем стала резолюция. Она легла в основу пакета предложений от Союза журналистов Калмыкии, в том числе и относительно развития национальной печати. Они направлены председателю Союза журналистов России, в Госдуму РФ, в Совет Федераций России и другие ведомства. Кроме того, прошлом году впервые за несколько лет в республике был проведен конкурс «Золотое перо Калмыкии», который планируется и в текущем 2018-ом.



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