«Формирование комфортной городской среды» обсудили на комиссии

Обеспечение реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» обсудили накануне участники межведомственной республиканской комиссии. Программа началась в прошлом году, за который успели преобразиться две общественные и десять дворовых территорий степной столицы. Какие объекты будут благоустроены в текущем году, решиться путем голосования уже в марте. Помимо Элисты в программе принимают участие Ики-Бурул, Яшалта, Городовиковск, Приютное и Лагань. Как было сказано на заседании комиссии, при реализации программы по формированию комфортной городской среды будут учтены прежние замечания. Проект «Малые города России» даёт возможность, улучшив условия проживания населения, увеличить туристический потенциал, стать культурными центрами, городами в которых престижно жить и из которых не хочется уезжать. Обеспечение реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» обсудили накануне участники межведомственной республиканской комиссии. Программа началась в прошлом году, за который успели преобразиться две общественные и десять дворовых территорий степной столицы. Какие объекты будут благоустроены в текущем году, решиться путем голосования уже в марте. Помимо Элисты в программе принимают участие Ики-Бурул, Яшалта, Городовиковск, Приютное и Лагань. Как было сказано на заседании комиссии, при реализации программы по формированию комфортной городской среды будут учтены прежние замечания. Проект «Малые города России» даёт возможность, улучшив условия проживания населения, увеличить туристический потенциал, стать культурными центрами, городами в которых престижно жить и из которых не хочется уезжать.



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