Участие "ЛУКОЙЛ" в социальной жизни сельчан

Непогода - мороз и сильный северный ветер - не помешала устроителям праздника. Ведь сегодняшнее событие долгожданное для любителей футбола. Теперь в их распоряжении новое поле с искусственным покрытием. Разделить радость малодербетовцев приехали гости. Обращаясь с поздравлением, председатель республиканского Правительства Игорь Зотов, пожелал, чтобы занятия физкультурой и спортом способствовали развитию здорового образа жизни. А еще он выразил благодарность нефтяной компании «Лукойл» за содействие в строительстве футбольного поля.



Однако, идея обновления местного Стадиона принадлежит самим малодербетовцам. По словам депутата Госдумы Марины Мукабеновой, об этом они говорили с главой региона на встрече в райцентре в феврале прошлого года. Тогда же Алексеем Орловым и было принято решение о включении объекта в социальный проект, который реализовывается «Лукойлом» в рамках подписанного с Калмыкией Соглашения.



В короткий срок стороны согласовали этапы реконструкции спортобъекта и финансирование. Представитель ПАО «Лукойл» Евгений Воронин поделился, что выделенные 15,5 млн. рублей было решено направить на строительство футбольного поля с искусственным покрытием. Работы были произведены в минимальные сроки.



Этот проект рассчитан на продолжение. Дело в том, что построенный еще в 80 –том году прошлого века стадион, практически обветшал. Между тем, число желающих заниматься спортом в районе неизменно растет, о чем свидетельствуют и данные о ГТО, а главное, неугасающий у детей и молодежи интерес к футболу. А потому «Лукойл» планирует направить средства и на другие виды работы, чтобы стадион соответствовал современным требованиям.



И сегодня же Депутат Госдумы Марина Мукабенова и представитель Лукойла Евгений Воронин обсудили ситуацию с нуждающимся в ремонте зданием Малодербетовской средней школе номер 2. Это - бывший детский сад, в котором общеобразовательное учреждение разместилось еще в 92 году. Непогода - мороз и сильный северный ветер - не помешала устроителям праздника. Ведь сегодняшнее событие долгожданное для любителей футбола. Теперь в их распоряжении новое поле с искусственным покрытием. Разделить радость малодербетовцев приехали гости. Обращаясь с поздравлением, председатель республиканского Правительства Игорь Зотов, пожелал, чтобы занятия физкультурой и спортом способствовали развитию здорового образа жизни. А еще он выразил благодарность нефтяной компании «Лукойл» за содействие в строительстве футбольного поля.Однако, идея обновления местного Стадиона принадлежит самим малодербетовцам. По словам депутата Госдумы Марины Мукабеновой, об этом они говорили с главой региона на встрече в райцентре в феврале прошлого года. Тогда же Алексеем Орловым и было принято решение о включении объекта в социальный проект, который реализовывается «Лукойлом» в рамках подписанного с Калмыкией Соглашения.В короткий срок стороны согласовали этапы реконструкции спортобъекта и финансирование. Представитель ПАО «Лукойл» Евгений Воронин поделился, что выделенные 15,5 млн. рублей было решено направить на строительство футбольного поля с искусственным покрытием. Работы были произведены в минимальные сроки.Этот проект рассчитан на продолжение. Дело в том, что построенный еще в 80 –том году прошлого века стадион, практически обветшал. Между тем, число желающих заниматься спортом в районе неизменно растет, о чем свидетельствуют и данные о ГТО, а главное, неугасающий у детей и молодежи интерес к футболу. А потому «Лукойл» планирует направить средства и на другие виды работы, чтобы стадион соответствовал современным требованиям.И сегодня же Депутат Госдумы Марина Мукабенова и представитель Лукойла Евгений Воронин обсудили ситуацию с нуждающимся в ремонте зданием Малодербетовской средней школе номер 2. Это - бывший детский сад, в котором общеобразовательное учреждение разместилось еще в 92 году.



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