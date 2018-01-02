Розыгрыш от "Хальмг Унн" состоится 31 января

Лотерейный розыгрыш национального печатного издания Хальмг Унн к столетнему юбилею газеты состоится в среду, 31 января, в культурном центре «Родина». Своих счастливых обладателей найдут сто призов, включая супер - приз – машина Лада Гранта. Участие в розыгрыше принимают восемь с половиной тысяч подписных квитанций на второе полугодие 2017-го и первое полугодие 2018 года. Лотерейный розыгрыш национального печатного издания Хальмг Унн к столетнему юбилею газеты состоится в среду, 31 января, в культурном центре «Родина». Своих счастливых обладателей найдут сто призов, включая супер - приз – машина Лада Гранта. Участие в розыгрыше принимают восемь с половиной тысяч подписных квитанций на второе полугодие 2017-го и первое полугодие 2018 года.



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