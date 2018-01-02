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Вчера, 17:00

В Калмыкии зарегистрирована новая тонкорунная порода овец


В Калмыкии зарегистрирована новая тонкорунная порода овецВ Калмыкии зарегистрирована новая отечественная тонкорунная порода овец под названием «Черноземельский меринос». Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщил министр сельского хозяйства Баатр Болаев. Работа над созданием новой породы заняла почти полвека. Селекционно-племенная работа проводилась совместно с учеными ряда научных учреждений страны, специалистами племенного завода Черноземельский. В их числе руководитель этого хозяйства Доля Лукшанов. Сейчас численность овец тонкорунной породы превышает 20 тысяч голов, в том числе - свыше 13 тысяч маточного поголовья. Это животные с высокими показателями шЕрстной продуктивности. На современном этапе развития отрасли овцеводства назрела необходимость создания на территории степного региона собственной конкурентоспособной тонкорунной породы овец.



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