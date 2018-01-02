Снижение уровня безработицы в калмыцкой столице

В Калмыкии снижается безработица, сообщают в профильном ведомстве, однако показатель выше среднероссийских значений. На сегодня в республике зарегистрировано чуть больше двух с половиной тысяч человек, в Элисте – 600-сот.



Именно с отдела трудоустройства и социальных выплат начинается путь безработного гражданина по рынку труда. Именно сюда обращаются желающие зарегистрироваться в единой системе и найти подходящую работу. За день один специалист обслуживает по 20-30 граждан, а прием ведут сразу несколько «окон».



Сегодня в Элисте зарегистрировано 544 безработных гражданина. Это одна десятая процента от экономически активного населения города. В центре оказавшимся без работы помогут социально адаптироваться и пройти профориентацию с помощью психолога. А временное трудоустройство – удобный вариант для пенсионеров, одиноких мамочек, инвалидов, несовершеннолетних. У элистинцев есть возможность заняться собственным делом или пройти переподготовку, получив новую профессию.



Работа в центре занятости одинаково активно ведется как с соискателями, так и потенциальными работодателями, которых насчитывается больше полутора тысяч. Обозначив приоритетом именно трудоустройство граждан, а не поощрение иждивенчества соцвыплатами, и удалось создать позитивную динамику в этом вопросе. Согласно данным профильного ведомства, в последние годы в Калмыкии отмечается устойчивое снижение уровней общей и регистрируемой безработицы на шесть десятых процента.



Кто ищет, то найдет! Гласит народная мудрость и подтверждает житейский опыт. Главное в поиске достойной и подходящей именно вам работы использовать максимальные возможности: помощь специалистов службы занятости, объявления, знакомства. А прямо не выходя из дома можно воспользоваться общероссийской базой вакансий на сайте trudvsem.ru, здесь же можно оставить резюме. В Калмыкии снижается безработица, сообщают в профильном ведомстве, однако показатель выше среднероссийских значений. На сегодня в республике зарегистрировано чуть больше двух с половиной тысяч человек, в Элисте – 600-сот.Именно с отдела трудоустройства и социальных выплат начинается путь безработного гражданина по рынку труда. Именно сюда обращаются желающие зарегистрироваться в единой системе и найти подходящую работу. За день один специалист обслуживает по 20-30 граждан, а прием ведут сразу несколько «окон».Сегодня в Элисте зарегистрировано 544 безработных гражданина. Это одна десятая процента от экономически активного населения города. В центре оказавшимся без работы помогут социально адаптироваться и пройти профориентацию с помощью психолога. А временное трудоустройство – удобный вариант для пенсионеров, одиноких мамочек, инвалидов, несовершеннолетних. У элистинцев есть возможность заняться собственным делом или пройти переподготовку, получив новую профессию.Работа в центре занятости одинаково активно ведется как с соискателями, так и потенциальными работодателями, которых насчитывается больше полутора тысяч. Обозначив приоритетом именно трудоустройство граждан, а не поощрение иждивенчества соцвыплатами, и удалось создать позитивную динамику в этом вопросе. Согласно данным профильного ведомства, в последние годы в Калмыкии отмечается устойчивое снижение уровней общей и регистрируемой безработицы на шесть десятых процента.Кто ищет, то найдет! Гласит народная мудрость и подтверждает житейский опыт. Главное в поиске достойной и подходящей именно вам работы использовать максимальные возможности: помощь специалистов службы занятости, объявления, знакомства. А прямо не выходя из дома можно воспользоваться общероссийской базой вакансий на сайте trudvsem.ru, здесь же можно оставить резюме.



Смотреть полный выпуск новостей



