Сегодня в рамках региональной недели депутат Государственной Думы Батор Адучиев провел прием граждан. Основной вопрос, который волнует жителей республики - жилищный. Среди них многодетные семьи, инвалиды и ветераны труда. Также сегодня прозвучала просьба об оказании финансовой помощи центру детского творчества в селе Троицкое для проведения соревнований по национальным видам спорта. Мероприятие будет посвящено празднику Цаган-Сар и Масленице. Батор Адучиев пообещал, что участники состязаний не останутся без призов. Сегодня в рамках региональной недели депутат Государственной Думы Батор Адучиев провел прием граждан. Основной вопрос, который волнует жителей республики - жилищный. Среди них многодетные семьи, инвалиды и ветераны труда. Также сегодня прозвучала просьба об оказании финансовой помощи центру детского творчества в селе Троицкое для проведения соревнований по национальным видам спорта. Мероприятие будет посвящено празднику Цаган-Сар и Масленице. Батор Адучиев пообещал, что участники состязаний не останутся без призов.



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