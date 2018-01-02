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Сегодня, 11:49

На сайте Госуслуг появится новая функция


На сайте Госуслуг появится новая функцияВ этом году на сайте Госуслуг появится новый собственный сервис общения между ведомствами и пользователями. Об этом журналистам заявил начальник Управления по развитию электронного правительства Калмыкии Константин Патрушев. Все сообщения будут иметь юридический статус. При необходимости их можно будет предоставлять в суде. Кроме того, данный сервис можно использовать для сделок и договоров по оказанию услуг между российскими гражданами. Во всех региональных МФЦ в скором времени можно будет подать заявление о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. А с 30 марта появится возможность подать заявление на предоставление целого ряда госуслуг комплексно.



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