На сайте Госуслуг появится новая функция

В этом году на сайте Госуслуг появится новый собственный сервис общения между ведомствами и пользователями. Об этом журналистам заявил начальник Управления по развитию электронного правительства Калмыкии Константин Патрушев. Все сообщения будут иметь юридический статус. При необходимости их можно будет предоставлять в суде. Кроме того, данный сервис можно использовать для сделок и договоров по оказанию услуг между российскими гражданами. Во всех региональных МФЦ в скором времени можно будет подать заявление о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. А с 30 марта появится возможность подать заявление на предоставление целого ряда госуслуг комплексно. В этом году на сайте Госуслуг появится новый собственный сервис общения между ведомствами и пользователями. Об этом журналистам заявил начальник Управления по развитию электронного правительства Калмыкии Константин Патрушев. Все сообщения будут иметь юридический статус. При необходимости их можно будет предоставлять в суде. Кроме того, данный сервис можно использовать для сделок и договоров по оказанию услуг между российскими гражданами. Во всех региональных МФЦ в скором времени можно будет подать заявление о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. А с 30 марта появится возможность подать заявление на предоставление целого ряда госуслуг комплексно.



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