Главные составляющие успеха хорошей зимовки

Прочный запас кормов в хозяйствах республики, и благоприятные погодные условия дают уверенность провести зимовку скота на должном уровне. Об этом шла речь на сегодняшнем заседании оперативного штаба, где руководители рабочей группы, которые выезжали во все районы республики, отчитались о ходе компании. На оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства будет направлено более 61 миллионов рублей. Это меньше, чем в прошлом году.



Сейчас главная задача животноводов республики - успешно провести зимовку. Для аграриев – это настоящий экзамен, ведь такое время года, как правило, может преподнести сюрпризы. Поэтому ход ответственной кампании контролирует оперативный штаб, куда поступает информация из районов. Рабочая группа профильного министерства выезжает во все хозяйства, чтобы на месте решать вопросы, с которыми сталкиваются чабаны и гуртоправы. Пока в связи с относительно теплой погодой все еще используется подножный корм. В ночное время суток животные подкармливаются.



Если раньше были проблемы с кормами лишь в Юстинском районе, то теперь даже на случай стойлового содержания, сена и соломы хватит до конца зимовки заверяют специалисты. Главное, за прошедший период отхода поголовья животных не допущено. На заседании общественного совета были озвучены объемы финансирования на оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства. Более 61 миллиона рублей будет направлено на возделывание зерновых и зернобобовых культур. Ставка зависит от площади, учитывается и объема произведенной продукции



Кстати, Калмыкия вошла в число тех регионов, которые получают этот вид финансовой поддержки из федерального бюджета. Правда, по сравнению с прошлым годом, сумма значительно уменьшилась. Но все же это позволит приобрести семена, минеральные удобрения, ГСМ, говорят специалисты. По словам министра Баатра Болаева, денежные средства до аграриев должны быть доведены в феврале. Ведь для сельхозтоваропроизводителей, говорит он, своевременное финансирование дает возможность успешно провести полевые работы.



По словам Болаева, стратегическая цель агропромышленной политики – повышение эффективности и конкурентоспособности сельхозпроизводства, чтобы обеспечить население качественными продовольственными товарами. АПК Калмыкии развивается в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства. На эти цели в 2018 году планируется направить более девятисот семидесяти миллионов рублей из средств федерального и республиканского бюджетов. Эта цифра может до конца года корректироваться в сторону увеличения. Напомним, что в прошлом году сумма господдержки превысила миллиард рублей. Прочный запас кормов в хозяйствах республики, и благоприятные погодные условия дают уверенность провести зимовку скота на должном уровне. Об этом шла речь на сегодняшнем заседании оперативного штаба, где руководители рабочей группы, которые выезжали во все районы республики, отчитались о ходе компании. На оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства будет направлено более 61 миллионов рублей. Это меньше, чем в прошлом году.Сейчас главная задача животноводов республики - успешно провести зимовку. Для аграриев – это настоящий экзамен, ведь такое время года, как правило, может преподнести сюрпризы. Поэтому ход ответственной кампании контролирует оперативный штаб, куда поступает информация из районов. Рабочая группа профильного министерства выезжает во все хозяйства, чтобы на месте решать вопросы, с которыми сталкиваются чабаны и гуртоправы. Пока в связи с относительно теплой погодой все еще используется подножный корм. В ночное время суток животные подкармливаются.Если раньше были проблемы с кормами лишь в Юстинском районе, то теперь даже на случай стойлового содержания, сена и соломы хватит до конца зимовки заверяют специалисты. Главное, за прошедший период отхода поголовья животных не допущено. На заседании общественного совета были озвучены объемы финансирования на оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства. Более 61 миллиона рублей будет направлено на возделывание зерновых и зернобобовых культур. Ставка зависит от площади, учитывается и объема произведенной продукцииКстати, Калмыкия вошла в число тех регионов, которые получают этот вид финансовой поддержки из федерального бюджета. Правда, по сравнению с прошлым годом, сумма значительно уменьшилась. Но все же это позволит приобрести семена, минеральные удобрения, ГСМ, говорят специалисты. По словам министра Баатра Болаева, денежные средства до аграриев должны быть доведены в феврале. Ведь для сельхозтоваропроизводителей, говорит он, своевременное финансирование дает возможность успешно провести полевые работы.По словам Болаева, стратегическая цель агропромышленной политики – повышение эффективности и конкурентоспособности сельхозпроизводства, чтобы обеспечить население качественными продовольственными товарами. АПК Калмыкии развивается в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства. На эти цели в 2018 году планируется направить более девятисот семидесяти миллионов рублей из средств федерального и республиканского бюджетов. Эта цифра может до конца года корректироваться в сторону увеличения. Напомним, что в прошлом году сумма господдержки превысила миллиард рублей.



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