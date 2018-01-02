Новое футбольное поле в Малых Дербетах

В эти минуты в Малых Дербетах торжественно открывается спортивный объект. Теперь для жителей этого северного муниципалитета республики есть возможность заниматься любимым видом спорта. Футбольное поле с искусственным покрытием – это и уличная гимнастика, как любительский вид спорта, и физическая культура во всех её проявлениях. Вместе с жителями района в этих мероприятиях принимает участие и депутат Государственной Думы Марина Мукабенова. А уже в соседнем посёлке Тутгтун у депутата сегодня встреча с его жителями, которые благодаря её содействию получили возможность доступа к сети Интернет. Подробнее об этом мы расскажем в вечернем выпуске Вестей. В эти минуты в Малых Дербетах торжественно открывается спортивный объект. Теперь для жителей этого северного муниципалитета республики есть возможность заниматься любимым видом спорта. Футбольное поле с искусственным покрытием – это и уличная гимнастика, как любительский вид спорта, и физическая культура во всех её проявлениях. Вместе с жителями района в этих мероприятиях принимает участие и депутат Государственной Думы Марина Мукабенова. А уже в соседнем посёлке Тутгтун у депутата сегодня встреча с его жителями, которые благодаря её содействию получили возможность доступа к сети Интернет. Подробнее об этом мы расскажем в вечернем выпуске Вестей.



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