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Вчера, 21:19

В Элисте проведены масштабные учения МЧС


В Элисте проведены масштабные учения МЧССегодня в региональном центре «Ойрат-арена» был локализован пожар, который был обнаружен на первом этаже здания. Оперативно прибывшие пожарные ликвидировали очаг задымления, не дав разгореться пламени. В Элисте прошли учения регионального МЧС. По сценарию в спортивном комплексе сильное задымление, люди просят о помощи. Есть пострадавшие. Ольга Эняева наблюдала за тем, как спасатели работали в условиях, максимально приближенных к реальной ситуации.

Дежурная смена, получив сообщение о пожаре, отправляет к месту происшествия огнеборцев. Весь первый этаж регионального центра «Ойрат-арена» в сильном задымлении. Проникнуть к очагу возгорания без средств защиты органов дыхания и зрения невозможно. До прибытия пожарных подразделений люди, находящиеся в здании, эвакуированы. Основной причиной пожара может быть короткое замыкание электропроводки, которое обнаружили сотрудники службы безопасности центра.

Между тем, одновременно с юго-западной и северной сторон здания проводится развертывание средств пожаротушения. Главная задача - эвакуировать пятерых пострадавших. Затем на карете скорой помощи их отправляют в лечебные учреждения. Существует угроза распространения огня в смежные помещения. Пожарным приходится ориентироваться, исходя из складывающейся обстановки.

Тренировка проходила в условиях, максимально приближенных к реальным. Масштабные учения потребовали от спасателей более профессиональных и слаженных действий. Четырехэтажное здание могло оказаться во власти огня, поэтому спасатели прикладывают все усилия.

Кстати, эти масштабные учения были проведены, прежде всего, в рамках подготовки к Чемпионату мира по боксу среди студентов, который состоится в Элисте. Отборочный тур стартует уже в марте.



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