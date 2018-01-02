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Вчера, 20:30

Шесть социальных учреждений открыли в Черноземельском районе


Шесть социальных учреждений открыли в Черноземельском районеШесть социальных учреждений открыли в Черноземельском районе. Так, в рамках федеральной программы «Содействие созданию в субъектах новых мест в общеобразовательных организациях» в Комсомольской средней школе имени Манджиева теперь функционирует начальный корпус. Капитальный ремонт здесь произвели в рамках оказания благотворительной помощи от Каспийского трубопроводного консорциума. Результат реконструкции оценили Глава Калмыкии Алексей Орлов и заместитель генерального директора КТК-Р Михаил Гришанков

В рамках поручения Президента Российской Федерации в Калмыкии проводится большая работа по созданию новых мест в общеобразовательных учреждениях. В поселке Комсомольский в средней школе имени Манджиева впервые открыт начальный корпус. Возведение этого объекта стало возможным благодаря тесному взаимодействие между правительством республики и крупным инвестором – Каспийским трубопроводным консорциумом. Многолетнее сотрудничество подкреплено четырёхсторонним договором, направленным на развитие социальной сферы Калмыкии. Речь идет о строительстве, реконструкции, укреплении материально-технической базы не только учреждений образования, но и здравоохранения, культуры и спорта.

Новое двухэтажное здание оборудовано и библиотекой с читальным залом, и кабинетом медсестры, и помещением для садоводства, и даже игровой комнатой. За время реконструкции общеобразовательного учреждения здесь утеплили наружные стены, заменили инженерные сети, кровлю, оконные и дверные блоки, провели внутреннюю отделку, в классах обновили мебель. Сметная стоимость объекта - 23 миллиона рублей. И эту сумму в рамках благотворительной помощи выделил Каспийский трубопроводный консорциум. Кроме того школа получила в подарок и оргтехнику. Есть здесь и лингафонный кабинет английского языка. По словам заместителя генерального директора КТК-Р Михаила Гришанкова это далеко не последний объект. Реализация социальных проектов консорциума будет продолжена.

Также в Черноземельском районе были открыты спортивные объекты. В Прикумской средней школе зал общей площадью 250 квадратных метров. И новое поле с искусственным покрытием, площадью тысяча квадратных метров. А на базе Комсомольской гимназии - теперь работает мини-футбольное поле. Так что дети Черноземельского района получат возможность тренироваться в комфортных условиях.



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