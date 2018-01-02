Торжественно открыт новый музей заповедник «Черные земли»

Природно-этнографический музей начал функционировать при административном здании биосферного заповедника «Черные земли». Все его экспонаты обнаружены на территории Черноземельского района. С редкими артефактами в торжественной церемонии открытия ознакомился и Глава региона Алексей Орлов.



Наконечники бронзовых стрел и элементы Упряжи боевых коней, обломки каменных топоров, зернотерки и различные глиняные сосуды, бронзовые зеркала древних красавиц и монеты времен Золотой орды. Все эти экспонаты, найденные на территории, заняли свою нишу в новом музее. Первую экскурсию провел директор заповедника Черные земли. С артефактами ознакомился и Глава Калмыкии Алексей Орлов.



Все экспонаты содержатся в специально оборудованном помещении площадью более ста квадратных метров. Свыше двухсот редких артефактов в различных экспедициях удалось обнаружить директору природного заповедника «Черные земли» Батаару Убушаеву.



В экспозициях музея тесно переплелись современные и древние обитатели калмыцкой степи. Здесь можно увидеть муляжи степных животных в натуральную величину. На их изготовление было затрачено более четырехсот тысяч рублей. Среди экспонатов есть и уникальные экземпляры. К примеру, вот это - нижняя челюсть мамонта. 15 лет назад ее нашли местные рыбаки в реке Волга. По мнению ученых, это останки Хазарского или Степного мамонта. Или как его еще называют Трогонтериевый слон. Он обитал на территории Калмыкии приблизительно триста тысяч лет назад. Здесь же зубы и окаменевшие позвонки древних акул, раковины ископаемых моллюсков пермского периода. Представлена и панорама орнитологического участка заповедника «Маныч-Гудило» с редкими видами птиц.



Этнографическая часть музея представлена артефактами древних кочевых народов, некогда населявших равнины междуречья Волги и Дона. Есть здесь и более древние находки, относящиеся к ранней срубной культуре: оружие, толстая плоскодонная керамика. Большой интерес у посетителей вызвали старинные женские украшения и мужские серебряные пояса. Экспозиция расположена в зале, который оформлен под стилизованную калмыцкую кибитку. Здесь же гости музея могут приобрести сувенирную продукцию. Природно-этнографический музей начал функционировать при административном здании биосферного заповедника «Черные земли». Все его экспонаты обнаружены на территории Черноземельского района. С редкими артефактами в торжественной церемонии открытия ознакомился и Глава региона Алексей Орлов.Наконечники бронзовых стрел и элементы Упряжи боевых коней, обломки каменных топоров, зернотерки и различные глиняные сосуды, бронзовые зеркала древних красавиц и монеты времен Золотой орды. Все эти экспонаты, найденные на территории, заняли свою нишу в новом музее. Первую экскурсию провел директор заповедника Черные земли. С артефактами ознакомился и Глава Калмыкии Алексей Орлов.Все экспонаты содержатся в специально оборудованном помещении площадью более ста квадратных метров. Свыше двухсот редких артефактов в различных экспедициях удалось обнаружить директору природного заповедника «Черные земли» Батаару Убушаеву.В экспозициях музея тесно переплелись современные и древние обитатели калмыцкой степи. Здесь можно увидеть муляжи степных животных в натуральную величину. На их изготовление было затрачено более четырехсот тысяч рублей. Среди экспонатов есть и уникальные экземпляры. К примеру, вот это - нижняя челюсть мамонта. 15 лет назад ее нашли местные рыбаки в реке Волга. По мнению ученых, это останки Хазарского или Степного мамонта. Или как его еще называют Трогонтериевый слон. Он обитал на территории Калмыкии приблизительно триста тысяч лет назад. Здесь же зубы и окаменевшие позвонки древних акул, раковины ископаемых моллюсков пермского периода. Представлена и панорама орнитологического участка заповедника «Маныч-Гудило» с редкими видами птиц.Этнографическая часть музея представлена артефактами древних кочевых народов, некогда населявших равнины междуречья Волги и Дона. Есть здесь и более древние находки, относящиеся к ранней срубной культуре: оружие, толстая плоскодонная керамика. Большой интерес у посетителей вызвали старинные женские украшения и мужские серебряные пояса. Экспозиция расположена в зале, который оформлен под стилизованную калмыцкую кибитку. Здесь же гости музея могут приобрести сувенирную продукцию.



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