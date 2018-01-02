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Сегодня, 12:30

В Калмыкии отметят юбилей Заслуженной артистки России Лидии Кулешовой


В Калмыкии отметят юбилей Заслуженной артистки России Лидии КулешовойВ большом зале заседаний Правительства Калмыкии сегодня состоится праздничный концерт, посвященный юбилею заслуженной артистки России Лидии Кулешовой. Известную певицу поздравят ее ученики, среди которых Надежда Баргаева, Елена Каджиева, Ирина Деньжаева, Игорь Лазарев, а также артисты Государственного хора имени Анатолия ЦебЕкова и Государственного симфонического оркестра Калмыкии. Лидия Кулешова — это легенда вокального искусства не только нашей республики, но и страны. Обладательница редкого контральто, она и сейчас готова выйти на сцену.

Государственный хор Калмыкии. Это ее родной коллектив, с которым и было связано обновление творчества. С новым для Лидии Кулешовой репертуаром ее услышали и полюбили в больших и малых городов России. В ее исполнении звучали не только народные песни и сочинения калмыцких авторов, но и произведения русских композиторов, духовная музыка. Теперь это бесценное наследие. Ведь Кулешова обладатель уникального голоса – контральто.

Сегодняшний состав Хора довольно солидный. Но независимо от возраста и стажа артисты коллектива называют Лидию Кулешову своим Учителем. Многие имели счастье брать уроки вокала, будучи студентами Элистинского музыкального училища. Ольга Сердюкова, нынешний художественный руководитель Государственного хора, одна из них.

Служа в хоре, Лидия Кулешова продолжала деятельность педагога. Во многом благодаря этой ее инициативе и росло мастерство коллектива.

Будучи на заслуженном отдыхе Лидия Алексеевна следит за творчеством родного ей коллектива. Старается не пропускать концерты, а по возможности – побывать и на репетициях.

Обладатель уникального голоса Лидия Кулешова могла бы блистать на сцене оперных театров. Но осталась верной родной Калмыкии.



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