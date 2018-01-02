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Сегодня, 12:27

Председатель Народного хурала провел личный прием


Председатель Народного хурала провел личный приемБолее 10 человек пришли сегодня на прием к председателю Народного хурала. Многие вопросы жителей республики, с которыми они обратились к руководителю регионального парламента, были решены на месте. В ходе личного приема Анатолий Козачко по возможности сразу же звонил руководителям ответственных министерств и ведомств для того, чтобы донести суть обращений заявителей. К примеру, Гиляна Энчеева из поселка Ергенинский Кетченеровского района в скором времени будет трудоустроена. Ей предложили в одном из дошкольных учреждений логопедом.



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