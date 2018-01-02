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Сегодня, 10:00

В Калмыкии начались ежемесячные выплаты за первого ребенка


В Калмыкии начались ежемесячные выплаты за первого ребенкаВ Калмыкии уже две мамочки начали получать ежемесячные выплаты на первенца - это 8944-ре рубля. Напомним, пособия назначаются для тех родителей, чей ребенок был рожден или усыновлен с 1-го января текущего года. Кроме того, размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать полутора кратную величину прожиточного минимума. Если говорить о конкретных суммах, то это не более 14-ти тысяч на человека.

Что касается выплат из материнского капитала на второго ребенка, то условия аналогичны, а документы необходимо подавать в отделения ПФР или МФЦ. С третьим и последующими детьми размер пособия увеличивается до 9-ти тысяч 167-ми рублей, а вот предельный порог дохода на члена семьи наоборот снижается. Для получения денежных средств он не должен превышать 8,5 тысяч. С заявлением можно обратиться как в орган соцзащиты, так и многофункциональный центр.



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