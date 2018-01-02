Калмыцкие студенты отмечают Татьянин день

Сегодня день российского студенчества. Его еще называют Татьянин день, в честь святой - покровительницы всех студентов. С этим праздником поздравили всех учащихся. А в одном из средних специальных учебных заведений педагоги не только сократили занятия, но и организовали для ребят веселый капустник. Песни, танцы и театральные сценки были приняты на ура. Сегодня день российского студенчества. Его еще называют Татьянин день, в честь святой - покровительницы всех студентов. С этим праздником поздравили всех учащихся. А в одном из средних специальных учебных заведений педагоги не только сократили занятия, но и организовали для ребят веселый капустник. Песни, танцы и театральные сценки были приняты на ура.



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