«Здесь и сейчас». Эпидситуация в регионе

Сегодня в эфире Радио России-Калмыкия в рамках очередного выпуска интерактивной программы «Здесь и сейчас» представители Центра гигиены и эпидемиологии и Управления ветеринарии обсудили эпидситуацию в регионе. Так, в 2017 году выявлено 36 случаев бруцеллеза крупного и мелкого рогатого скота, несколько случаев бешенства и лептоспироза. Борьбу с заболеваниями животных ветеринарные службы ведут в тесном сотрудничестве с Роспотребнадзором и министерством здравоохранения. Сегодня в эфире Радио России-Калмыкия в рамках очередного выпуска интерактивной программы «Здесь и сейчас» представители Центра гигиены и эпидемиологии и Управления ветеринарии обсудили эпидситуацию в регионе. Так, в 2017 году выявлено 36 случаев бруцеллеза крупного и мелкого рогатого скота, несколько случаев бешенства и лептоспироза. Борьбу с заболеваниями животных ветеринарные службы ведут в тесном сотрудничестве с Роспотребнадзором и министерством здравоохранения.



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