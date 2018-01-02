Итоги 2017 года подвели на коллегии МВД

61 преступление коррупционной направленности было выявлено в Калмыкии по итогам прошлого года. Из них 33 преступления связаны с хищением бюджетных средств. 28 из них – в особо крупных размерах. Об этом было заявлено на расширенном заседании коллегии регионального МВД. Выполнен ли объем работы по охране общественного порядка, обеспечению общественной безопасности, и как в регионе ведется борьба с преступностью, узнала наш корреспондент Зои Бармагнановой.



Открывая заседание, министр внутренних дел Андрей Мишагин обозначил ряд вопросов, решение которых нельзя откладывать. 38 фактов обнаружения поддельных купюр выявлено в Калмыкии в прошлом году. Ни одно из этих преступлений пока не раскрыто. Эта работа со стороны сотрудников МВД требует особого внимания, заявил руководитель ведомства. А вот миграционный процесс находится под контролем полиции. Так, в ходе проведенной профилактической операции «Нелегальный мигрант» выявлено 8 преступлений. В том числе более пятисот нарушений миграционного законодательства. 99 иностранцев выдворены за пределы республики. Наряду с этим, продолжается и борьба с экстремизмом.



В центре внимания органов внутренних дел - вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков. Выявлено 450 преступлений. Из них пресечено 160 тяжких и особо тяжких. 39 нарушений законодательства были связаны с оборотом наркотиков. Большинство антинаркотических операций сотрудники внутренних дел проводят совместно со специалистами Управления ЭФСБ. Работа с органами безопасности налажена. Так, 43 случая незаконных действий сотрудников МВД было зафиксировано в прошлом году. Виновные привлечены к административной ответственности.



12 тысяч правонарушений выявлено при помощи системы «Безопасный город». Благодаря установленным камерам видеонаблюдения, а всего их в регионе числится более 90 единиц, только 4 тысячи нарушений зафиксировано в сфере антиалкогольного законодательства. Наложены административные штрафы на сумму более 3 миллионов рублей. Говорили на заседании и о положительных результатах спецоперации под названием «Степь». В прошлом году из 33-х задержанных наемных рабочих на чабанских стоянках, 12 человек находились в федеральном розыске.



В завершении мероприятия 20-ти отличившимся сотрудникам полиции, вручили нагрудные знаки, медали и почетные грамоты МВД России, объявлены благодарности. 61 преступление коррупционной направленности было выявлено в Калмыкии по итогам прошлого года. Из них 33 преступления связаны с хищением бюджетных средств. 28 из них – в особо крупных размерах. Об этом было заявлено на расширенном заседании коллегии регионального МВД. Выполнен ли объем работы по охране общественного порядка, обеспечению общественной безопасности, и как в регионе ведется борьба с преступностью, узнала наш корреспондент Зои Бармагнановой.Открывая заседание, министр внутренних дел Андрей Мишагин обозначил ряд вопросов, решение которых нельзя откладывать. 38 фактов обнаружения поддельных купюр выявлено в Калмыкии в прошлом году. Ни одно из этих преступлений пока не раскрыто. Эта работа со стороны сотрудников МВД требует особого внимания, заявил руководитель ведомства. А вот миграционный процесс находится под контролем полиции. Так, в ходе проведенной профилактической операции «Нелегальный мигрант» выявлено 8 преступлений. В том числе более пятисот нарушений миграционного законодательства. 99 иностранцев выдворены за пределы республики. Наряду с этим, продолжается и борьба с экстремизмом.В центре внимания органов внутренних дел - вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков. Выявлено 450 преступлений. Из них пресечено 160 тяжких и особо тяжких. 39 нарушений законодательства были связаны с оборотом наркотиков. Большинство антинаркотических операций сотрудники внутренних дел проводят совместно со специалистами Управления ЭФСБ. Работа с органами безопасности налажена. Так, 43 случая незаконных действий сотрудников МВД было зафиксировано в прошлом году. Виновные привлечены к административной ответственности.12 тысяч правонарушений выявлено при помощи системы «Безопасный город». Благодаря установленным камерам видеонаблюдения, а всего их в регионе числится более 90 единиц, только 4 тысячи нарушений зафиксировано в сфере антиалкогольного законодательства. Наложены административные штрафы на сумму более 3 миллионов рублей. Говорили на заседании и о положительных результатах спецоперации под названием «Степь». В прошлом году из 33-х задержанных наемных рабочих на чабанских стоянках, 12 человек находились в федеральном розыске.В завершении мероприятия 20-ти отличившимся сотрудникам полиции, вручили нагрудные знаки, медали и почетные грамоты МВД России, объявлены благодарности.



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