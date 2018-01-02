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Вчера, 17:00

Зимовка скота проходит в штатном режиме


Зимовка скота проходит в штатном режимеПрочный запас кормов в хозяйствах и благоприятные погодные условия позволяют провести зимовку скота на должном уровне. Об этом шла речь сегодня на заседании оперативного штаба профильного ведомства. Руководители рабочей группы, которые выезжали во все районы, отчитались о ходе кампании. Если раньше в Юстинском районе были проблемы с кормами, то теперь даже на случай стойлового содержания, сено и соломы хватит до конца зимовки, заверяют специалисты. Главное, за прошедший период отхода поголовья животных не допущено. Весь световой день они находятся на выпасах, в ночное время суток подкармливаются.



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