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Сегодня, 11:47

Благоустройство степной столицы в руках самих горожан


Благоустройство степной столицы в руках самих горожанПрограммы по формированию комфортной городской среды в Калмыкии будет работать и в 2018 году. Проект, который реализуется по инициативе Президента страны, учитывает, прежде всего, мнение жителей, при решении вопросов благоустройства городских пространств. Причем путем прямого голосования, которое пройдет в два этапа. Напомню, что в Элисте за первый год реализации программы были благоустроены две общественные и 10 дворовых территорий.

Основное условие федерального проекта – непосредственное участие населения. Так что элистинцы путем рейтингового прямого голосования выберут общественные территории для благоустройства. Для этого нужно предложить свои идеи любым удобным способом. Можно направить заявку на адрес электронной почты городской администрации или заполнить форму в пунктах сбора предложений, где установлены специальные урны для голосования.

Главное, чтобы горожане взяли инициативу в свои руки и
сделали городскую среду действительно комфортной. Объекты, которые наберут максимальное количество голосов, в обязательном порядке будут включены в муниципальные программы благоустройства. По мнению элистинцев, это хорошая возможность внести свои предложения и выбрать место, где всем будет комфортно проводить досуг с семьями и друзьями. К тому же позволит повысить степень прозрачности при выполнении работ.

Так что, жители сами подскажут городским властям, какой конкретно парк или сквер привести в порядок. В этом году при реализации федеральной программы учитываются замечания, которые были обозначены в 2017-м, когда участники проекта голосовали в социальных сетях. И не все смогли сориентироваться в Интернете. Кстати, уже в марте нужно определиться с объектами. Схема голосования, как на выборах. С помощью бюллетеня, в котором указаны проекты в соответствии с рейтингом. То, во что вложены собственные силы, особенно берегут – это давно поняли жильцы некоторых многоэтажек. К примеру, дома, которые находятся на территории так называемого 101-го квартала, благоустроены при активном участии самих элистинцев. И дворы украшают дворы за счет своих средств. Различные клумбы из подручных материалов: пластиковых бутылок, шин, разбитых горшков.

По словам Любови Яковлевой, идей, как украсить свой двор к юбилею района, который планируют отметить в феврале, достаточно. Женщина живет в 132-м доме со дня основания, с 68 года. Сейчас придомовая территория выглядит не так привлекательно, как весной, говорит она. А в апреле здесь зацветут тюльпаны: красные, желтые, фиолетовые. Так что, имея немалый опыт в оформлении дворов, жильцы намерены принять активное участие в голосовании.



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