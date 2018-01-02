Поздравления Марины Мукабеновой с Днем студентов

Поздравления с Днем Российского студенчества передала и депутата Госдумы Марина Мукабенова. Этот замечательный праздник имеет исторические традиции и связан с созданием первого российского университета, но всегда остаётся молодым, весёлым и любимым каждым поколением, отметила депутат. Особые поздравления хочу адресовать учащимся калмыцкого Госуниверситета и их наставникам. Нынешние студенты Калмыкии – вы будущее нашей республики, убеждена в том, что вы добьетесь успехов и будете востребованы в России и на нашей малой родине, говорится в поздравлении! Поздравления с Днем Российского студенчества передала и депутата Госдумы Марина Мукабенова. Этот замечательный праздник имеет исторические традиции и связан с созданием первого российского университета, но всегда остаётся молодым, весёлым и любимым каждым поколением, отметила депутат. Особые поздравления хочу адресовать учащимся калмыцкого Госуниверситета и их наставникам. Нынешние студенты Калмыкии – вы будущее нашей республики, убеждена в том, что вы добьетесь успехов и будете востребованы в России и на нашей малой родине, говорится в поздравлении!



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