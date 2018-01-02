25 января- День российского студенчества

Сегодня отмечается день российского студенчества. Его еще называют Татьянин день, в честь святой - покровительницы всех студентов. С этим праздником учащихся Калмыкии и их преподавателей поздравляет глава региона Алексей Орлов. Студенчество – это замечательная пора смелых решений и идей, время творческих начинаний и планов на будущее. Именно в эти годы вы начинаете свой путь к самореализации, к новым открытиям, которые определят направление развития нашей республики и всей страны. Трудолюбие, упорство и целеустремленность помогут вам реализовать интеллектуальный потенциал, творческие способности, стать высококвалифицированными специалистами, говорится в поздравлении. Сегодня отмечается день российского студенчества. Его еще называют Татьянин день, в честь святой - покровительницы всех студентов. С этим праздником учащихся Калмыкии и их преподавателей поздравляет глава региона Алексей Орлов. Студенчество – это замечательная пора смелых решений и идей, время творческих начинаний и планов на будущее. Именно в эти годы вы начинаете свой путь к самореализации, к новым открытиям, которые определят направление развития нашей республики и всей страны. Трудолюбие, упорство и целеустремленность помогут вам реализовать интеллектуальный потенциал, творческие способности, стать высококвалифицированными специалистами, говорится в поздравлении.



Смотреть полный выпуск новостей



