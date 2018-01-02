В Элисте состоялось заседание председателей студенческих советов

В Элисте сегодня состоялось заседание председателей студенческих советов учебных заведений города. Обсудили консолидацию органов студенческого самоуправления и план работы на текущий год. Организаторами выступил республиканский центр молодёжи при поддержке профильного министерства. Как было озвучено, учащиеся ВУЗов и ССУЗов примут активное участие в организации таких мероприятий как День святого Валентина, Национальный праздник Цаган сар, День защитников отечества и 8 марта. А также во Всероссийской акции «Письмо Победы». По итогам заседания был разработан план мероприятий по развитию студенческого самоуправления на 2018 год, а также работа по вовлечению молодёжи в волонтерское движение, учитывая, что 2018-й объявлен годом волонтеров. В Элисте сегодня состоялось заседание председателей студенческих советов учебных заведений города. Обсудили консолидацию органов студенческого самоуправления и план работы на текущий год. Организаторами выступил республиканский центр молодёжи при поддержке профильного министерства. Как было озвучено, учащиеся ВУЗов и ССУЗов примут активное участие в организации таких мероприятий как День святого Валентина, Национальный праздник Цаган сар, День защитников отечества и 8 марта. А также во Всероссийской акции «Письмо Победы». По итогам заседания был разработан план мероприятий по развитию студенческого самоуправления на 2018 год, а также работа по вовлечению молодёжи в волонтерское движение, учитывая, что 2018-й объявлен годом волонтеров.



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