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Сегодня, 10:00

В Элисте состоялось заседание председателей студенческих советов


В Элисте состоялось заседание председателей студенческих советовВ Элисте сегодня состоялось заседание председателей студенческих советов учебных заведений города. Обсудили консолидацию органов студенческого самоуправления и план работы на текущий год. Организаторами выступил республиканский центр молодёжи при поддержке профильного министерства. Как было озвучено, учащиеся ВУЗов и ССУЗов примут активное участие в организации таких мероприятий как День святого Валентина, Национальный праздник Цаган сар, День защитников отечества и 8 марта. А также во Всероссийской акции «Письмо Победы». По итогам заседания был разработан план мероприятий по развитию студенческого самоуправления на 2018 год, а также работа по вовлечению молодёжи в волонтерское движение, учитывая, что 2018-й объявлен годом волонтеров.



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