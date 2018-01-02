ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 21:00

Алексей Орлов встретился с генеральным директором компании «Лукойл-Нижневолжскнефть»


Алексей Орлов встретился с генеральным директором компании «Лукойл-Нижневолжскнефть»В рамках рабочей поездки в Черноземельский район Глава Калмыкии Алексей Орлов встретился с генеральным директором компании «Лукойл-Нижневолжскнефть» Николаем Ляшко. Нефтяной концерн в рамках соглашения с республикой продолжает реализовывать на территории региона социальные проекты. Так, за несколько лет центральная районная больница получила медоборудование, несколько единиц спецтранспорта, мебель. В текущем году в рамках благотворительного проекта компании, и была проведена реконструкция хирургического отделения.

Очередная их встреча проходит в Черноземелье, там, где базируется ряд производственных сооружений «Лукойла». Свою деятельность нефтяная компания начала осуществлять на территории Калмыкии с 2013 года. Это было связано с освоением месторождения «черного золота» на участке Филановский-Корчагин в Каспийском море. Тогда же и было заключено Соглашение о сотрудничестве, в рамках которого все эти годы осуществляется благотворительная программа по поддержке социальной сферы степного региона. 2017-тый не исключение. Средства Компания направляет и на капитальный ремонт школ, детских садов и больниц. В Черноземельском РМО, например, полностью обновлено здание хирургического отделения районной больницы. Там и побывали глава Калмыкии Алексей Орлов и Гендиректор ООО «Лукойл- Нижневолжскнефть» Николай Ляшко. По словам врачей и пациентов, практически это новое помещение.

Позаботились и об обновления оборудования, что, безусловно, скажется на результатах оказания медицинской помощи. Врачи демонстрируют некоторые новшества.

В интервью глава региона скажет, что это пример того, что Соглашение с компанией реально действует.

Генеральный директор «Лукойл – Нижневолжскнефть» Николай Ляшко подчеркивает, что сотрудничество сторон будет продолжено.



Другие новости по теме:

  • Подарок к Новому году от компании "Лукойл"
  • Подписано дополнительное соглашение с компанией "Лукойл"
  • Сегодня состоялась встреча президента нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» и Главы Калмыкии
  • "Лукойл" отремонтирует в Элисте социальные объекты
  • Соглашение между республикой и компанией «ЛУКОЙЛ» в действии
  • Весной 2016 года в Калмыкии начнется добыча углеводородного сырья
  • Обсуждены вопросы реализации соглашения о сотрудничестве между Калмыкией и компанией "Лукойл"
  • Нефтяная компания «Лукойл» продолжает строительство берегового сооружения в Калмыкии
  • «Лукойл» продолжает строительство береговых сооружений для приема нефти
  • Глава Калмыкии Алексей Орлов провел рабочую встречу с гендиректором "ЛУКОЙЛ" Вагитом Алекперовым

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Январь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34