В рамках рабочей поездки в Черноземельский район Глава Калмыкии Алексей Орлов встретился с генеральным директором компании «Лукойл-Нижневолжскнефть» Николаем Ляшко. Нефтяной концерн в рамках соглашения с республикой продолжает реализовывать на территории региона социальные проекты. Так, за несколько лет центральная районная больница получила медоборудование, несколько единиц спецтранспорта, мебель. В текущем году в рамках благотворительного проекта компании, и была проведена реконструкция хирургического отделения.



Очередная их встреча проходит в Черноземелье, там, где базируется ряд производственных сооружений «Лукойла». Свою деятельность нефтяная компания начала осуществлять на территории Калмыкии с 2013 года. Это было связано с освоением месторождения «черного золота» на участке Филановский-Корчагин в Каспийском море. Тогда же и было заключено Соглашение о сотрудничестве, в рамках которого все эти годы осуществляется благотворительная программа по поддержке социальной сферы степного региона. 2017-тый не исключение. Средства Компания направляет и на капитальный ремонт школ, детских садов и больниц. В Черноземельском РМО, например, полностью обновлено здание хирургического отделения районной больницы. Там и побывали глава Калмыкии Алексей Орлов и Гендиректор ООО «Лукойл- Нижневолжскнефть» Николай Ляшко. По словам врачей и пациентов, практически это новое помещение.



Позаботились и об обновления оборудования, что, безусловно, скажется на результатах оказания медицинской помощи. Врачи демонстрируют некоторые новшества.



В интервью глава региона скажет, что это пример того, что Соглашение с компанией реально действует.



Генеральный директор «Лукойл – Нижневолжскнефть» Николай Ляшко подчеркивает, что сотрудничество сторон будет продолжено. В рамках рабочей поездки в Черноземельский район Глава Калмыкии Алексей Орлов встретился с генеральным директором компании «Лукойл-Нижневолжскнефть» Николаем Ляшко. Нефтяной концерн в рамках соглашения с республикой продолжает реализовывать на территории региона социальные проекты. Так, за несколько лет центральная районная больница получила медоборудование, несколько единиц спецтранспорта, мебель. В текущем году в рамках благотворительного проекта компании, и была проведена реконструкция хирургического отделения.Очередная их встреча проходит в Черноземелье, там, где базируется ряд производственных сооружений «Лукойла». Свою деятельность нефтяная компания начала осуществлять на территории Калмыкии с 2013 года. Это было связано с освоением месторождения «черного золота» на участке Филановский-Корчагин в Каспийском море. Тогда же и было заключено Соглашение о сотрудничестве, в рамках которого все эти годы осуществляется благотворительная программа по поддержке социальной сферы степного региона. 2017-тый не исключение. Средства Компания направляет и на капитальный ремонт школ, детских садов и больниц. В Черноземельском РМО, например, полностью обновлено здание хирургического отделения районной больницы. Там и побывали глава Калмыкии Алексей Орлов и Гендиректор ООО «Лукойл- Нижневолжскнефть» Николай Ляшко. По словам врачей и пациентов, практически это новое помещение.Позаботились и об обновления оборудования, что, безусловно, скажется на результатах оказания медицинской помощи. Врачи демонстрируют некоторые новшества.В интервью глава региона скажет, что это пример того, что Соглашение с компанией реально действует.Генеральный директор «Лукойл – Нижневолжскнефть» Николай Ляшко подчеркивает, что сотрудничество сторон будет продолжено.



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