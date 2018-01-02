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Сегодня, 11:01

В Черноземельском районе открыт ряд социальных объектов


В Черноземельском районе открыт ряд социальных объектовШесть культурно - образовательных объектов торжественно открыли в Черноземельском районе. Так, в рамках федеральной программы «Содействие созданию в субъектах новых мест в общеобразовательных организациях» в Комсомольской средней школе имени Манджиева начал функционировать начальный корпус. А в поселке Прикумский появилась новая спортивная площадка. С новыми объектами ознакомился и Глава Калмыкии Алексей Орлов.

Теперь в Прикумской средней школе есть свой спортивный зал общей площадью 250 квадратных метров. Здесь оборудованы кабинет инструктора, санузел с душевыми кабинами. На объект было затрачено более восьми с половиной миллионов рублей. В торжественной церемонии открытия принял участие Глава Калмыкии Алексей Орлов.

Юный футболист, 8-миклассник Хизри Хизриев теперь большую часть времени проводит на новом поле с искусственным покрытием. Его размер около тысячи квадратных метров. Теперь сельские ребятишки смогут играть здесь в мини-футбол и волейбол. Это еще один спортивный объект, который стал настоящим подарком для жителей поселка Прикумский.

А это уже Комсомольская средняя школы имени Манджиева. Здесь впервые открыт начальный корпус. Новое двухэтажное здание оборудовано и библиотекой с читальным залом, и кабинетом медсестры, и помещением для садоводства, и даже игровой комнатой. За время реконструкции общеобразовательного учреждения здесь утеплили наружные стены, заменили инженерные сети, кровлю, оконные и дверные блоки, провели внутреннюю отделку, в классах обновили мебель. Сметная стоимость объекта - 23 миллиона рублей. Эту сумму в рамках благотворительной помощи выделил один из инвесторов. Школа получила в подарок и оргтехнику. Ее установили в компьютерном классе. Есть здесь и лингафонный кабинет английского языка. В этом же учебном заведении открыли историко-краеведческий музей.

В ходе рабочей поездки Глава Калмыкии открыл и природно-этнографический музей в Федеральном государственном биосферном заповеднике «Черные земли». Теперь вся экспозиция хранится в специально оборудованном помещении площадью более ста квадратных метров. Алексею Орлову провели экскурсию по лабиринтам древней истории. Новые компьютерные кабинеты появились и в Комсомольской гимназии имени Басангова. И как заверил Глава региона, проекты по обеспечению новых мест в общеобразовательных организациях и улучшению их инфраструктуры будут реализованы и в этом году.

Еще один спортивный объект открыт на базе Комсомольской гимназии – это мини-футбольное поле с искусственным покрытием. Теперь дети Черноземельского района получат возможность тренироваться в комфортных условиях.



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