В инспекции труда подвели итоги за 2017 год

Итоги деятельности за 2017 год подвели и в Государственной инспекции труда по республике. В совещании приняли представители органов исполнительной власти, контролирующих органов и сами работодатели. Так, надзорным ведомством проведено 500 проверок, из которых 450 - внеплановые. По словам руководителя трудинспекции, это обусловлено возросшим количеством обращений от граждан. Только в 4 квартале 17 года к административной ответственности привлечены больше 100 работодателей, они оштрафованы на общую сумму 1 миллион 172 тысячи рублей. Отмечу, что при необходимости получить консультацию любой желающий может воспользоваться интернет ресурсом «Онлайн инспекция точка РФ», там же можно оставить жалобу на нарушение трудового законодательства. Итоги деятельности за 2017 год подвели и в Государственной инспекции труда по республике. В совещании приняли представители органов исполнительной власти, контролирующих органов и сами работодатели. Так, надзорным ведомством проведено 500 проверок, из которых 450 - внеплановые. По словам руководителя трудинспекции, это обусловлено возросшим количеством обращений от граждан. Только в 4 квартале 17 года к административной ответственности привлечены больше 100 работодателей, они оштрафованы на общую сумму 1 миллион 172 тысячи рублей. Отмечу, что при необходимости получить консультацию любой желающий может воспользоваться интернет ресурсом «Онлайн инспекция точка РФ», там же можно оставить жалобу на нарушение трудового законодательства.



Смотреть полный выпуск новостей



