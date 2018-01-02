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Вчера, 17:00

В инспекции труда подвели итоги за 2017 год


В инспекции труда подвели итоги за 2017 годИтоги деятельности за 2017 год подвели и в Государственной инспекции труда по республике. В совещании приняли представители органов исполнительной власти, контролирующих органов и сами работодатели. Так, надзорным ведомством проведено 500 проверок, из которых 450 - внеплановые. По словам руководителя трудинспекции, это обусловлено возросшим количеством обращений от граждан. Только в 4 квартале 17 года к административной ответственности привлечены больше 100 работодателей, они оштрафованы на общую сумму 1 миллион 172 тысячи рублей. Отмечу, что при необходимости получить консультацию любой желающий может воспользоваться интернет ресурсом «Онлайн инспекция точка РФ», там же можно оставить жалобу на нарушение трудового законодательства.



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