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Сегодня, 11:47

В подразделениях МВД по Калмыкии высадился Студенческий десант


В подразделениях МВД по Калмыкии высадился Студенческий десантКалмыкия присоединилась ко всероссийской акции «Студенческий десант». Уже в 5-ый раз учащиеся элистинских СУЗов и ВУЗов проходят стажировку в органах внутренних дел, где познакомились со спецификой служб полиции.

Для Хизира Дасаева Студенческий десант настоящий подарок. Равняясь на старших братьев, студент 4-го курса после окончания учебы планирует пройти службу в армии и работать в органах внутренних дел. Он давно мечтал примерить профессиональное обмундирование, подержать в руках боевое оружие. Как оказалось, «вживую» даже каска значительно тяжелее, чем кажется.

Любимая среди детей демонстрация – службы кинологического центра. Собака-поисковик безошибочно определила сумку, в которой по легенде были спрятаны наркотики, что впечатлило юных зрителей. А вот легендарная овчарка «Ной», с помощью которой раскрыт не один десяток преступлений, удивила тем, что понимает команды, как голосовые, так и с помощью жестов.

Самая зрелищная часть экскурсии - показательные выступления сотрудников спецподразделения республиканского МВД. Бойцы спецназа произвели эффектное задержание преступников в автомобиле, а также продемонстрировали приемы рукопашного боя. Кроме того, полицейские рассказали ребятам об условиях поступления на службу и пригласили студентов после окончания учебного заведения на работу в органы внутренних дел. Отмечу, что список подразделений МВД, участвующих во всероссийской акции, с каждым годом растет, и ребятам есть из чего выбрать.

Главная цель акции Студенческий десант - патриотическое воспитание подрастающего поколения, популяризация среди молодежи профессии полицейского. Важно, чтобы юные граждане понимали: наши «дяди Степы» не хуже зарубежных кумиров. И детям есть на кого ровняться и с кого брать пример.



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