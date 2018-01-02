Очередные поправки в ПДД

В правила дорожного движения внесены поправки: всех, кто садится за руль автотранспортных средств, обязали надевать светоотражающие жилеты. Как сообщили в пресс-службе МВД по Калмыкии, согласно нововведениям водитель обязан при вынужденной остановке машины или в случае ДТП вне населенных пунктов находиться на проезжей части или на обочине в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или накидке с полосами световозвращающего материала, соответствующего требованиям ГОСТа. В правила дорожного движения внесены поправки: всех, кто садится за руль автотранспортных средств, обязали надевать светоотражающие жилеты. Как сообщили в пресс-службе МВД по Калмыкии, согласно нововведениям водитель обязан при вынужденной остановке машины или в случае ДТП вне населенных пунктов находиться на проезжей части или на обочине в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или накидке с полосами световозвращающего материала, соответствующего требованиям ГОСТа.



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