Глава региона с рабочей поездкой в Черноземельском районе

Сегодня в поселке Прикумский Черноземельского района состоялось торжественное открытие спортивного зала при средней школе и спортплощадки. В церемонии принял участие глава региона в рамках рабочего визита. Днем ранее возобновил деятельность хирургический комплекс при ЦРБ имени Улюмджи Душана. График Алексея Орлова насыщенный. Сегодня он посетит еще ряд социальных объектов, в том числе начальный корпус Комсомольской школы имени Манджиева. Сейчас в поселке Прикумский находится наша съемочная группа. И вот, что сообщает по телефону моя коллега Зоя Бармагнанова.



Про телефону подробнее о сегодняшний мероприятиях в Черноземельском районе рассказала наш корреспондент Зоя Бармагнанова. Репортаж смотрите в вечернем выпуске. Сегодня в поселке Прикумский Черноземельского района состоялось торжественное открытие спортивного зала при средней школе и спортплощадки. В церемонии принял участие глава региона в рамках рабочего визита. Днем ранее возобновил деятельность хирургический комплекс при ЦРБ имени Улюмджи Душана. График Алексея Орлова насыщенный. Сегодня он посетит еще ряд социальных объектов, в том числе начальный корпус Комсомольской школы имени Манджиева. Сейчас в поселке Прикумский находится наша съемочная группа. И вот, что сообщает по телефону моя коллега Зоя Бармагнанова.Про телефону подробнее о сегодняшний мероприятиях в Черноземельском районе рассказала наш корреспондент Зоя Бармагнанова. Репортаж смотрите в вечернем выпуске.



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