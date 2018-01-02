Реализация программ по линии ЖКХ продолжается

В этом году в регионе будет продолжена работа по реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Для этого сформирована нормативная правовая база с учетом методических рекомендаций Минстроя России. По данным министерства жилищно-коммунального хозяйства в программу капремонта включено 1019 многоквартирных домов. Но обязательным условием попадания в список является своевременная оплата взносов за капитальный ремонт.



С 2014 года в Калмыки началась успешная реализация программы капитального ремонта кровли в многоэтажках. В прошлом году в Жилищный кодекс России были внесены поправки, согласно которым, краткосрочный план утверждается на три года. Таким образом, в регионе за период действия новой системы проведены работы в семидесяти четырех многоквартирных домах. Эффективная реализация программы зависит от наполняемости так называемого «общего котла». Уровень сбора взносов по республике составляет 72 процента. С 2017 года введен механизм, предусматривающий взыскание задолженностей по судебным приказам.



На 2017-2019 годы запланирован ремонт кровли 21 дома. В их числе по два объекта в поселке Комсомольский и в Лагани. Один - в Городовиковске и 16 многоэтажек в Элисте. На эти цели выделено девяносто четыре миллиона рублей, но, по словам профильного министра Нелли Ткачевой, в связи с техническими особенностями в 12 домах типа КПД необходим полный демонтаж покрытия кровли и установка более легкого варианта. Это привело к повышению стоимости ремонта.



Также в этом году по поручению главы Калмыкии Алексея Орлова внедрен механизм решения одной из острых проблем – замены лифтов, отработавших срок эксплуатации. Он уже истек у пятидесяти двум объектов. В республиканском бюджете предусмотрено свыше семнадцати миллионов рублей.



Что касается республиканской адресной программы переселение граждан из аварийного жилья, то в 2017 году в Калмыкии она была успешно завершена. Расселено 50 домов, признанных непригодными для проживания до 1 января 2012 года. Новоселами стали 1874 человека. Построено 15 многоквартирных домов общей площадью 31 тысяча квадратных метров. Но работа в этом направлении продолжается.



Все дома, которые уже признаны аварийными, включены во всероссийский реестр и в республиканскую программу переселения, рассчитанную на 2019-й-2022-ой годы. На эти цели запланированы дополнительные средства ресбюджета. Это 451миллион рублей. В этом году в регионе будет продолжена работа по реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Для этого сформирована нормативная правовая база с учетом методических рекомендаций Минстроя России. По данным министерства жилищно-коммунального хозяйства в программу капремонта включено 1019 многоквартирных домов. Но обязательным условием попадания в список является своевременная оплата взносов за капитальный ремонт.С 2014 года в Калмыки началась успешная реализация программы капитального ремонта кровли в многоэтажках. В прошлом году в Жилищный кодекс России были внесены поправки, согласно которым, краткосрочный план утверждается на три года. Таким образом, в регионе за период действия новой системы проведены работы в семидесяти четырех многоквартирных домах. Эффективная реализация программы зависит от наполняемости так называемого «общего котла». Уровень сбора взносов по республике составляет 72 процента. С 2017 года введен механизм, предусматривающий взыскание задолженностей по судебным приказам.На 2017-2019 годы запланирован ремонт кровли 21 дома. В их числе по два объекта в поселке Комсомольский и в Лагани. Один - в Городовиковске и 16 многоэтажек в Элисте. На эти цели выделено девяносто четыре миллиона рублей, но, по словам профильного министра Нелли Ткачевой, в связи с техническими особенностями в 12 домах типа КПД необходим полный демонтаж покрытия кровли и установка более легкого варианта. Это привело к повышению стоимости ремонта.Также в этом году по поручению главы Калмыкии Алексея Орлова внедрен механизм решения одной из острых проблем – замены лифтов, отработавших срок эксплуатации. Он уже истек у пятидесяти двум объектов. В республиканском бюджете предусмотрено свыше семнадцати миллионов рублей.Что касается республиканской адресной программы переселение граждан из аварийного жилья, то в 2017 году в Калмыкии она была успешно завершена. Расселено 50 домов, признанных непригодными для проживания до 1 января 2012 года. Новоселами стали 1874 человека. Построено 15 многоквартирных домов общей площадью 31 тысяча квадратных метров. Но работа в этом направлении продолжается.Все дома, которые уже признаны аварийными, включены во всероссийский реестр и в республиканскую программу переселения, рассчитанную на 2019-й-2022-ой годы. На эти цели запланированы дополнительные средства ресбюджета. Это 451миллион рублей.



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