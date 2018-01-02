Голосовать на выборах без «открепительных»

С 31 января по 12 марта избиратели, которые проживают за пределами Калмыкии, но при этом имеют постоянную регистрацию в республике, могут подать заявление об участие в выборах Президента России. Теперь этой категории избирателей нет необходимости получать открепительные удостоверения или оформлять нотариальную доверенность. Об этом сегодня сообщила заместитель руководителя региональной избирательной комиссии Данара Бадугинова. Кроме, территориального избиркома в любом субъекте гражданин может обратиться в МФЦ о включении его в список избирателей, либо подать заявление в электронном виде через единый портал Госуслуг. С 31 января по 12 марта избиратели, которые проживают за пределами Калмыкии, но при этом имеют постоянную регистрацию в республике, могут подать заявление об участие в выборах Президента России. Теперь этой категории избирателей нет необходимости получать открепительные удостоверения или оформлять нотариальную доверенность. Об этом сегодня сообщила заместитель руководителя региональной избирательной комиссии Данара Бадугинова. Кроме, территориального избиркома в любом субъекте гражданин может обратиться в МФЦ о включении его в список избирателей, либо подать заявление в электронном виде через единый портал Госуслуг.



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