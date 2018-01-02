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Сегодня, 11:59

В Элисте состоялся региональный этап Всероссийских соревнований по робототехнике


В Элисте состоялся региональный этап Всероссийских соревнований по робототехникеСилу технической мысли показали в Элисте юные конструкторы. На базе Калмыцкой этнокультурной гимназии прошел региональный отборочный этап Всероссийских соревнований по робототехнике «Робофест». Дети дошкольного возраста вместе с родителями защищали свои проекты на тему: «Робо-помощники в семье».

6-летние Эва Пюрвеева и Дарина Ялматаева на отборочный этап конкурса пришли с «Добрым сердцем». Так юные участницы форума назвали свой технический проект. Его они собирали больше недели.

На соревновательной площадке в этом году собрались сорок юных робототехников. Для демонстрации своих творческих работ ребята используют конструкторы. С уникальным проектом «Помогаторы» выступили 5-летние Аюка Дорджиев и Арслан Эрдниев. Они разработали робота-погрузчика для бабушки. Стоит ей приложить палец к устройству, и оно выполняет определенные функции.

С каждым годом талантливых ребят становиться все больше. Юные техники считают, что «РобоФест» - это первый шаг на пути к будущей профессии.

Уникальные гоночные болиды и почти настоящие роботы-звери. Все изделия созданы из детского конструктора, правда, игрушками их назвать сложно. Взять хотя бы эту автоматическую машину с движущимся шасси и управляемым приводом. Манипуляционный робот школьника Романа Малиева – одна из работ, представленных на выставке, которая проходила в рамках республиканского соревнования.

Максим Бакинов в свои 7 лет из конструктора строит не только дома, но и сооружает к ним интерьер. Среди представленных им работ есть животные, самолеты и автомобили

По словам бабушки Регины Шамаковой, первую свою конструкцию мальчик самостоятельно собрал в двухлетнем возрасте.

Работы Максима Бакинова оказались в числе призеров Всероссийского конкурса «Икарёнок без границ». Ну а победителем стал 10-летний Данир Очиров.

Что касается участников регионального отборочного тура конкурса «Робофест», то лучшие из них смогут продемонстрировать свои таланты уже на всероссийском уровне. 10-й фестиваль робототехники состоится в Москве, с 7-го по 9-е марта.



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