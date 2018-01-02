В Калмыкии готовятся к очередному масштабному проекту. 700 музыкантов сделают подношение Трем Драгоценностям в дни священного месяца Ур Сар. Первое выступление сводного оркестра состоялось при участии трехсот домбристов на территории центрального хурула в 2015 году, через год выступали уже 500 музыкантов. В этом году их будет еще больше. Главный дирижер Национального оркестра Савр Катаев специально для этого представления пишет музыку, занимается аранжировкой. Программа рассчитана на 40-45 минут. Главная цель - популяризировать среди молодежи игру на национальных инструментах, привлечь в проект подрастающее поколение. В Калмыкии готовятся к очередному масштабному проекту. 700 музыкантов сделают подношение Трем Драгоценностям в дни священного месяца Ур Сар. Первое выступление сводного оркестра состоялось при участии трехсот домбристов на территории центрального хурула в 2015 году, через год выступали уже 500 музыкантов. В этом году их будет еще больше. Главный дирижер Национального оркестра Савр Катаев специально для этого представления пишет музыку, занимается аранжировкой. Программа рассчитана на 40-45 минут. Главная цель - популяризировать среди молодежи игру на национальных инструментах, привлечь в проект подрастающее поколение.



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