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Сегодня, 11:54

ГТРК "Калмыкия" запускает 7 сезон конкурса "Теегин Айс"


ГТРК "Калмыкия" запускает 7 сезон конкурса "Теегин Айс"ГТРК «Калмыкия» готовится к проведению 7-го сезона вокального конкурса «Теегин Айс». Предусмотрены 3 этапа: Заочный, Отборочный - в студии ГТРК и Гала-концерт. В этом году к номинациям соло, коллективный вокал и исполнительское мастерство, добавилось театральное искусство. В рамках первого этапа, присылать видеоматериалы можно на нашу электронную почту techtv@mail.ru уже с 1 февраля. Хронометраж каждого видеоролика не более 3-х минут.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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