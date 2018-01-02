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Сегодня, 11:52

В Элисте работает «горячая линия» по вопросам оборота новых купюр


В Элисте работает «горячая линия» по вопросам оборота новых купюрВ Элисте работает «горячая линия» по вопросам оборота новых купюр номиналом в 200 и в 2000 рублей. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора проводят консультации. Кроме того, как сообщили в ведомстве, за отказ принимать у покупателей новые денежные банкноты продавцам грозит штраф. Телефоны горячей линии- 3-85-63. 3-88-62 и 3-92-13 или по адресу: Элиста, ул. Балакаева, 8.



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