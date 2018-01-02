Единый государственный реестр- нововведение 2018 года

Создание Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния – одно из главных нововведений этого года. Как сообщили сегодня специалисты Управления ЗАГС Калмыкии, суть в том, что в одном информационном ресурсе будут содержаться сведения о каждом жителе России. По словам руководителя республиканского ведомства Елены Басанговой, единый реестр записей начнет функционировать с 1 октября 2018 года. В его основе - совершенно новое программное обеспечение. Полностью формирование региональной электронной базы данных и ее конвертация в единый реестр должны быть завершены до 31 декабря 2020 года. В переходный период органы ЗАГС будут работать параллельно в двух системах. Создание Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния – одно из главных нововведений этого года. Как сообщили сегодня специалисты Управления ЗАГС Калмыкии, суть в том, что в одном информационном ресурсе будут содержаться сведения о каждом жителе России. По словам руководителя республиканского ведомства Елены Басанговой, единый реестр записей начнет функционировать с 1 октября 2018 года. В его основе - совершенно новое программное обеспечение. Полностью формирование региональной электронной базы данных и ее конвертация в единый реестр должны быть завершены до 31 декабря 2020 года. В переходный период органы ЗАГС будут работать параллельно в двух системах.



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