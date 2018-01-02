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Сегодня, 11:44

Правительство Калмыкии поможет обманутым дольщикам


Правительство Калмыкии поможет обманутым дольщикамПравительство Калмыкии поможет обманутым дольщикам. Внесены изменения в госпрограмму «Развитие жилищного строительства в республике на 2013-2020 годы». Речь идет о субсидировании мероприятий по восстановлению прав участников долевого строительства. Напомним, что проблема обманутых дольщиков - одна из самых актуальных и сложных. В регионе, сообщают в пресс-службе правительства, на сегодняшний день 350 человек пострадали от недобросовестных застройщиков. По новому постановлению, финансирование проблемного дома планируется осуществить из бюджетных источников. Для этого обманутым гражданам необходимо создать некоммерческую организацию, которой и будет оказана эта финансовая поддержка на завершение строительства.



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