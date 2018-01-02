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Сегодня, 11:30

Руководитель регионального управления ветеринарии подвел итоги 2017 года


Руководитель регионального управления ветеринарии подвел итоги 2017 годаОсобо опасные инфекции в прошлом году обошли регион стороной. Потому ветеринарная служба направляет усилия на то, что бы улучшить ситуацию с возникновением новых очагов таких заболеваний как бруцеллез, лейкоз, бешенство. А совсем недавно были выявлены случаи еще одного заболевания крупного рогатого скота - лептоспироз.

Задача службы – не допустить распространения инфекций. Этому во многом способствуют предпринимаемые меры. Во-первых, в последние годы удалось охватить исследованием довольное большое количество поголовья скота. По данным Валерия Артаева, более 450 тыс. Для сравнения – в 2008 охват составлял всего 150 тыс. Однако, эта работа будет еще более эффективной, если в ней будут заинтересованы и владельцы скота. Но, как раз в этом и проблема. Предложенные Правительством меры должны позитивно сказаться на эпизоотической ситуации.

К тому же, руководство республики продолжает политику укрепления ветеринарной службы. Кроме головного Управления, во всех районах созданы ветстанции. Если в 2017 году бюджетом было предусмотрено 103 млн. рублей, на текущий год – заложено более 118 млн. Вместе с укреплением материально-технической базы, решаются вопросы кадрового обеспечения.

В планах же 2018 года – направить средства также на приобретение диагностического оборудования для исследования нодулярного дерматита. Это во много раз удешевит проводимые анализы. Сегодня – пробы отправляют в другие города. В частности, во Владимир, в Институт защиты животных. Без результатов этих исследований невозможен вывоз животных за пределы региона. Говорили также о том, что существует риск занесения особо опасных инфекций. Это оспа овец и коз, нодулярный дерматит КРС. Поэтому в планах – обязательная вакцинация животных. Что же касается африканской чумы свиней и птичьего гриппа, для нашего региона они менее опасны, так как количество свиней незначительное - всего 10-15 тыс. голов.

И еще. Как сообщил главный ветеринар республики, с нынешнего года вводится электронная сертификация.



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