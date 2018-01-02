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Вчера, 18:35

Алексей Орлов встретился с бизнес-омбудсменом Саналом Улюмджиевым


Алексей Орлов встретился с бизнес-омбудсменом Саналом УлюмджиевымАлексей Орлов сегодня встретился бизнес-омбудсменом Калмыкии Саналом Улюмджиевым. Обсудили мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства. Улюмджиев подвел итоги работы за семь месяцев, с момента назначения на эту должность. За это время поступило 33 обращения, многие вопросы были решены в пользу тех, кто занимается собственным делом. Также проведены встречи, семинары. По словам Санала Улюмджиева, ведется определенная работа по улучшению инвестиционного климата в регионе.



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