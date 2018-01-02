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Сегодня, 11:56

«Движение вверх» продолжает бить рекорды


«Движение вверх» продолжает бить рекордыФильм «Движение вверх» продолжает бить рекорды. Спортивная драма режиссера Антона Мегердичева в российском кинопрокате собрала рекордную сумму - 2 миллиарда рублей. Ленту посмотрели уже около 8 миллионов зрителей. Фильм захватывает с первых минут, не оставляя никого равнодушным. На просмотр приходят не только семьями, но и целыми классами.

Полчаса до сеанса. В кинотеатре аншлаг. Чтобы посмотреть фильм, люди приходят не только семьями. Но и целым классом. Еще до начала просмотра спортивной драмы «Движение вверх» школьников и их преподавателей переполняют эмоции.

Напомним, фильм основан на реальном событии – победе сборной Советского союза, которая совершила, казалось бы, невозможное. Прервать господство американцев на мировом баскетбольном Олимпе нашим спортсменам помогла воля к победе и нечеловеческие усилия. По словам администратора одного из столичных кинотеатров, Дарьи Янжураевой картина «Движение вверх» интересна не только старшему поколению, но и молодежи. Ведь в сюжете немало воспитательных моментов.

Обидный счет на табло 50:49 в пользу команды США. И, кажется, что итог очевиден. Но наступили три секунды, которые потрясли весь мир. Это динамичная игра, каждое мгновение может все изменить, говорит Президент Федерации баскетбола Калмыкии Дмитрий Эткеев. Конечно, в последние минуты матча вырвать победу в этом виде спорта – дело обычное, но этот исторический поединок и сегодня – гордость отечественного баскетбола.

16-летний баскетболист Пюрвя Эрдниев спортивный блокбастер смотрел несколько раз. Настолько его потрясла кинодрама. Говорит, что помимо захватывающего сюжета, фильм привлекает и очень трогательными моментами.

В фильме настоящих актеров не так много, большую часть персонажей сыграли профессиональные атлеты, вот, почему картина так органична. Этим и вызван большой интерес к ленте в среде спортсменов, говорят зрители, для которых баскетбол – серьезное увлечение.

Киноленту «Движение вверх» - калмыцкие зрители смогут увидеть на телеэкранах столичных кинотеатров до конца января. По многочисленным просьбам россиян прокат спортивной кинодрамы был продлен.



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